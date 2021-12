Météo : vent de sable sur des wilayas du sud

Les services de météo Algérie ont mis en garde ce mardi 14 décembre contre des vents forts pouvant provoquer des soulèvements de sable dans 2 wilayas du sud. Sur le reste des régions du pays, le temps sera généralement dégagé.

Sur sa carte de vigilance, Météo Algérie a placé les wilayas de Adrar et In Salah en vigilance jaune « vent de sable » et « vent violent ». La validité de l’alerte s’étalera de 06 h 00 du matin jusqu’à 15 h 00 de cette même journée.

Au nord du pays, la wilaya de Mostaganem devra également être touchée par des vents forts, et ce, à partir de 15 h 00 jusqu’à l’aube de demain mercredi aux environ de 03 h 00 du matin.

Les prévisions et les températures pour ce mardi

Pour ce qui est des prévisions météo de ce mardi, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des wilayas du nord du pays excepté quelques passages nuageux le matin sur les régions intérieures et les hauts plateaux.

Au sud du pays, le temps sera nuageux à voilé sur les régions de sud-ouest et partiellement voilé sur le reste des régions sahariennes.

Quant aux températures maximales attendues pour ce mardi, les prévisions font état de 15 à 18 degrés sur les régions côtières, entre 11 et 19 degrés à l’intérieur du pays et entre 13 et 31 degrés sur les régions sahariennes.