Météo : vent de sable dans 2 wilayas du sud

Dans l’attente de l’arrivée des précipitations prévue pour les prochains jours, aucune vigilance particulière n’a été signalée ce dimanche 13 février sur l’ensemble du territoire national. Or, des vents de sable sont prévus dans deux wilayas du sud du pays.

Les services de l’Office national de météorologie ont placé deux wilayas du sud du pays en alerte de niveau 1 (vigilance jaune vent de sable). Il s’agit des wilayas de Ouargla et Illizi. La validité de l’alerte s’étalera jusqu’à 21 h 00 de ce dimanche.

Pour le reste du territoire national, aucune vigilance particulière n’a été signalée pour ce début de semaine dans la carte de vigilance publiée sur le site de l’ONM. Cependant, le temps sera nuageux sur les régions du centre, de l’est et du sud du pays. Ces nuages seront sans effet.

Les températures maximales attendues pour ce dimanche seront entre 11 et 17 degrés sur les régions côtières, entre 9 et 12 degrés sur les wilayas de l’intérieur et de 15 à 26 degrés dans les régions sahariennes.

Vers le retour de la pluie et de la neige à partir de lundi

La longe série des journées sans pluie qu’a connue l’Algérie durant le mois de janvier et le début de février devra prendre fin incessamment. Les pluies et les chutes de neige seront de retour à partir de ce lundi, selon les prévisions à court terme.

La stabilité règnera encore jusqu’à la soirée du lundi à 22 h 00, où un changement radical de la météo est prévu sur les régions nord du pays. En effet, cette stabilité sera suivie d’une turbulence provenant du nord de l’Europe, se dirigeant vers les régions du centre et de l’ouest.

Des pluies sont attendues sur Alger, Blida, Médéa, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou Tipaza, Chlef, Mostaganem et Oran. Les quantités attendues peuvent atteindre les 4 mm localement.

La neige sera également présente sur des reliefs du centre et de l’est dépassant les 900 mètres d’altitude. Les wilayas concernées sont Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaïa, Sétif et Batna.