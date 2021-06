Météo : vague de chaleur prévue dans plusieurs wilayas

Une vague de chaleur affectera plusieurs wilayas du Sud du pays à partir de ce mardi, indique un communiqué de l’Office national de météorologie (ONM).

Le communiqué qui fait état d’un niveau d’alerte 2 (orange), prévoit une vague de chaleur à partir de mardi dans certaines wilayas du Sud du pays.

Les températures élevées sont notamment prévues dans les wilayas de « Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, In salah et Adrar ».

Ces wilayas sont placées au niveau de vigilance orange, avec des températures prévues qui atteindront ou dépasseront localement 48C, et ce, précise le bulletin dont la validité s’étend du mardi à 12h00 au mercredi à 21h00.

Des pluies sur trois wilayas du pays

Des pluies, sous forme d’orages, affecteront à partir de mardi après-midi, plusieurs wilayas du pays, indique l’Office national de la météorologie (ONM).

Cette alerte de niveau (jaune), concerne les wilayas de Laghouat, Al-Bayadh,et Ain Naama, précise la même source.

la validité s’étale de mardi à 12 h 00 jusqu’à 00 h 00, tandis que les quantités estimées se situeront entre 15 et 20 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement25 mm.