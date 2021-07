Météo : une vague de chaleur traverse 15 wilayas

15 Wilayas du sud du pays vont connaitre une vague de chaleur exceptionnelle ce vendredi. Les températures vont atteindre les 48 degrés selon le bulletin émis par les services compétents.

En effet, l’Office national de la météorologie a annoncé une alerte météorologie. La vague de fortes canicules va se poursuivre dans 15 wilayas du sud du pays. Ces wilayas connaîtront, ce vendredi 02 juillet, une température qui risque de dépasser les 48 degrés, assure le bulletin publié par l’Office national de la météorologie.

Les wilayas concernées

Le bulletin indique un niveau de vigilance orange concernant six wilayas. Il s’agit de Adrar, Ouargla, El Oued, El Mghir, Timimoun et Touggouart. Une alerte jaune a été également lancée par l’office national de météorologie, elle vise les wiayas de L’Mnea, Bordj Badji Mokhtar, Ain Salah, Ghardaïa, wled Jalal, Beni Abbas, M’sila, Tindouf et Biskra.

Hier jeudi, l’office de la météorologie a averti que la vague de chaleur allait persister jusqu’à vendredi soir. Cette vague de chaleur pourrait dépasser les 48 degrés sous l’ombre précise la même source, et concernait initialement 13 wilayas.

Toujours selon la même source, les wilayas du centre et de l’ouest du pays vont connaitre un ciel nuageux dans les zones proches du littoral. L’intérieur du pays quant à lui va connaitre un ciel partiellement brumeux. En ce qui concerne les wilayas de l’est du pays, le ciel va osciller entre le bleu et gris au niveau des zones littorales, tandis que dans les zones de l’intérieur, des Aurès et des Hauts Plateaux, des cellules orageuses pourraient se former.