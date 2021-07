Météo : une vague de chaleur annoncée sur 11 wilayas

Une chaleur caniculaire avec des températures atteignant 48 degrés Celsius affectera plusieurs wilayas de l’Est du pays à partir de jeudi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.

Placée au niveau d’alerte orange, la canicule touchera les wilayas de El-Tarf, Guelma, Bouira, M’sila, Tindouf, Adar, Bordj Badji Mokhtar et In Saleh, avec des températures atteignant ou dépassant les 44 degrés Celsius et ce, de jeudi à 12h00 au vendredi à 21h00, précise le bulletin.

Trois autres wilayas, à savoir Skikda, Annaba et Constantine sont également placées en vigilance orange avec des températures atteignant les 48 degrés et ce, de jeudi à 12h00 au vendredi à 21h00, ajoute la même source.