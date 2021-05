Des températures caniculaires affecteront les régions du Sud du pays, aujourd’hui lundi, avec des valeurs atteignant ou dépassant localement 46 C, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis aujourd’hui par l’Office national de la météorologie (ONM).

L’Office national de la météorologie (ONM), a annoncé aujourd’hui lundi, des températures caniculaires qui affecteront quatre (4) wilayas du Sud du pays, à savoir : Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, et In Gezzam.