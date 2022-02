Météo : retour de la pluie sur plusieurs wilayas du nord

Après plusieurs semaines marquées par un manque de précipitations, la pluie fera son retour sur plusieurs wilayas du centre du pays à partir de ce lundi 14 février. Sur le reste des régions, le temps sera encore voilé et nuageux pour cette journée.

Dans sa carte de vigilance, l’Office national de météorologie (ONM) place 5 wilayas du nord du pays en alerte de niveau 1 « vigilance jaune pluie orageuse ». Il s’agit des wilayas de Béjaia, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa et Blida.

La validité de l’alerte s’étalera à partir de l’après-midi de ce lundi à 18 h 00 jusqu’à la matinée de demain mardi. Les quantités attendues peuvent atteindre les 25 mm localement, selon la même source.

Les prévisions météo pour ce lundi 14 février

Dans ses prévisions pour le cours de cette même journée, Météo Algérie prévoit, sur les autres régions du nord, quelque banc de brume avec des nuages bas durant la matinée, et ce, sur le littoral et dans les vallées, notamment de l’ouest.

Ensuite, le ciel sera partiellement voilé devenant nuageux en fin d’après-midi sur l’ouest et le centre avec quelques pluies pouvant être sous forme d’averses orageuses notamment sur l’ouest et le centre puis à l’est en cours de nuit.

Quelques formations cumuliformes seront observées sur les hauts plateaux de l’ouest et du centre en fin d’après-midi, ajoute encore la même source.

Sur les régions sahariennes, Météo Algérie prévoit des passages nuageux sur le Bécharois, le nord du Sahara et les Oasis pouvant occasionner de faibles pluies sur les oasis en matinée. Le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Pour les températures maximales attendues pour ce lundi, l’ONM prévoit entre 16 et 21 degrés sur les régions côtières, entre 12 et 20 degrés sur les régions intérieures et entre 18 et 32 degrés sur les régions sahariennes.