Météo : retour de la pluie et de la neige à partir de lundi

Cet hiver en Algérie, les jours secs sont plus importants que les jours de pluie. Or, après plusieurs jours de soleil et de beau temps, le nord du pays devra renouer incessamment avec les précipitations. C’est donc d’un bon œil qu’est vue l’arrivée de la neige et de la pluie à partir de ce lundi 14 février.

En effet, selon les modèles numériques de prévisions météorologiques publiés ce samedi, les conditions météorologiques resteront stables jusqu’à lundi à 22:00. Cette stabilité sera suivie de turbulences provenant du nord de l’Europe, se dirigeant vers les régions centrales et même de l’ouest.

Les quantités de pluie seront assez conséquentes sur la capitale, Blida, Tipasa, Chlef, Mostaganem et Oran. Il est également prévu que la pluie soit abondante de lundi soir jusqu’à mardi matin à Mostaganem, Chlef, Tipasa, Médéa, Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou pouvant atteindre 4 mm.

La neige sera également présente à des altitudes de 900 mètres, dans les régions du centre et de l’est, telles que Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif et Batna.

Quant aux prévisions à long terme, du dimanche au samedi 19 février, on s’attend à une baisse de la pression atmosphérique. Il y aura la présence de fortes pluies dans la plupart des régions du nord, à partir de lundi soir, en particulier dans la partie centrale du pays.

Quant à la mer, celle-ci sera plutôt calme lundi, contrairement à mardi où les vagues atteindront jusqu’à 3 mètres.

Une stabilisation de retour assez vite

Même si la pluie continuera de tomber, mercredi, dans le centre et l’est du pays, nous remarquerons dès jeudi, la hausse de la pression atmosphérique vers la méditerranée. Nous nous attendrons donc à ce que le temps redevienne stable et clair, dans la plupart des régions dès jeudi.

En ce qui concerne les températures prévues, nous verrons une baisse à partir de lundi, causée par les intempéries attendues.

Les températures seront, en effet, de 9 à 15 degrés sur les zones côtières, de 13 à 25 degrés à l’intérieur du pays, et de 2 degrés jusqu’à 10 dans les régions du sud.