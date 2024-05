Météo : quel temps fera-t-il en Algérie ?

### Partie 1 : Les Avertissements Météorologiques de la Journée

Ce vendredi, les services météorologiques ont émis des avertissements importants concernant des orages violents accompagnés de fortes pluies dans plusieurs régions intérieures de l’Ouest et de l’Est du pays, jusqu’à minuit ce jeudi. Ces prévisions concernent notamment les wilayas d’Illizi, Tamanrasset, El Bayadh, Saida, Sidi Bel Abbès, Naâma, Tlemcen, Tiaret, Mascara, Relizane, Tissemsilt, Aïn Defla, Chlef, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Oum El Bouaghi et Guelma.

Les régions de l’Ouest et du Centre du pays seront particulièrement touchées par un ciel souvent voilé à localement nuageux, avec le développement de quelques foyers orageux isolés qui entraîneront des averses de pluie par endroits, notamment sur les hauts plateaux de l’Ouest. Les habitants de ces régions doivent rester vigilants et prendre les précautions nécessaires pour éviter les inondations et autres dégâts causés par ces intempéries.

Précision météo en Algérie

Pour les régions de l’Est, un ciel souvent voilé à localement nuageux est prévu avec le développement de foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès durant l’après-midi et la soirée, ce qui pourrait entraîner des pluies par endroits. Ces orages pourront également déborder localement vers les régions côtières au cours de la soirée, augmentant ainsi le risque de précipitations intenses et de perturbations locales.

Dans les régions sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé en général, avec le développement de quelques foyers orageux isolés durant l’après-midi et la soirée, notamment du Hoggar/Tassili vers le Sahara oriental, pouvant occasionner quelques pluies par endroits. Toutefois, quelques formations cumuliformes seront observées sur le Nord des Oasis durant l’après-midi et la soirée, pouvant évoluer en orages isolés.

Les autorités recommandent aux habitants des zones concernées de rester informés et de suivre les consignes de sécurité. Les conducteurs doivent être particulièrement prudents sur les routes en raison des risques de chaussées glissantes et d’inondations soudaines. Les populations doivent également éviter les activités en plein air pendant les heures où les orages sont prévus et sécuriser les objets susceptibles d’être emportés par le vent.

Cette vigilance accrue permettra de minimiser les risques et de garantir la sécurité de tous face à ces conditions météorologiques exceptionnelles.