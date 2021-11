Météo : poursuite des pluies sur 10 wilayas du nord

Les fortes précipitations que connait le nord du pays ces derniers jours vont se poursuivre sur plusieurs wilayas, indiquent les services de l’Office national de météorologie.

Dans sa dernière carte de vigilance, Météo Algérie a placé pas moins d’une dizaine de wilayas en vigilance orange pluie. Il s’agit des wilayas de Béjaia, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Ain Defla, Blida, Médéa et Bouira.

La validité de l’alerte s’étalera jusqu’à 21 h 00 de ce mercredi. Les quantités de pluie prévues durant la validité du BMS sont estimées entre 30 et 50 millilitres et pourraient atteindre ou dépasser les 70 mm sur les wilayas côtières, ajoute la même source.

Les prévisions de ce mercredi 10 novembre

Sur les régions est du pays, les prévisions de ce mercredi font état d’un temps souvent nuageux avec quelques pluies vers l’ouest de la zone, s’atténuant progressivement en cours de la nuit.

À l’ouest du pays, le temps sera nuageux avec quelques averses de pluie sur la partie est de la zone. En outre, le temps sera dégagé à peu nuageux sur les hauts plateaux occasionnant quelques pluies sur les régions intérieures.

Concernant les régions sahariennes, le temps sera voilé à nuageux sur le nord du Sahara, les oasis et le Sahara oriental. Il sera dégagé sur les autres régions du sud du pays.

Les températures maximales attendues pour cette journée de mercredi, Météo Algérie prévoit entre 15 et 20 degrés sur les régions côtières, entre 9 et 18 degrés sur les régions intérieures et entre 16 et 34 degrés sur les régions sahariennes.