Météo : poursuite des pluies dans 9 wilayas ce samedi 20 novembre

Suite à un temps ensoleillé, stable et dégagé ayant caractérisé la journée d’hier, vendredi 19 novembre, sur l’ensemble des wilayas du Nord, la pluie sera de retour à partir de ce samedi. En effet, les services de météorologie ont mis en garde contre la poursuite de fortes pluies orageuses dans certaines régions du pays.

Les wilayas concernées, sont : Djelfa, M’sila, Batna, Naama, Laghouat, El Bayadh. Selon le BMS émis ce samedi 20 novembre, par l’Office National de Météorologie, les pluies s’abattront à partir de 12 h et se poursuivront jusqu’à l’aube de dimanche 21 novembre. Il s’agit de fortes précipitations dont la quantité attendue dépassera les 50 ml localement.

Quant aux autres régions, notamment celles du Sud, Météo Algérie prévoit également la poursuite des pluies orageuses, avec une quantité de 40 ml, sur les wilayas suivantes : Béchar, Béni Abbas et Tindouf. Il s’agit des mêmes wilayas ayant ont été touché hier par certaines perturbations climatiques.

Par ailleurs, les zones côtières seront au rendez-vous, ce samedi 20 novembre, avec des vents violents qui dépasseront les 60 km/h, sur les villes de Ghazaouet et Marsa Ben M’hidi, Beni Saf, Oran, Arzew, Ténès, Mostaganem et Bouharoun. Par conséquent, la mer sera agitée et la hauteur des vagues atteindra les 3 mètres.

Une baisse significative des températures

Selon des prévisions météorologiques à long terme émises par l’ONM, les pluies se poursuivront sur les régions du Nord, du centre et de l’ouest jusqu’à la fin du mois de novembre. Cette séquence de perturbations climatiques concernera en effet toute la région méditerranéenne.

Ainsi, la quantité des pluies attendue oscillera entre 80 et 100 mm, sans oublier la neige qui couvrira les hauteurs de plus de 1.200 mètres. Par conséquent, les services météorologiques prévoient une baisse considérable des températures, à partir de dimanche 21 novembre. Il fera 12 degrés au Nord, 0 degré au centre et 30 degrés au Sud.