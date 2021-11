Météo : pluies sur plusieurs wilayas ce dimanche 14 novembre

Plusieurs wilayas du nord du pays seront au rendez-vous avec de fortes précipitations, indique le bulletin météo spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie.

Dans son alerte publiée hier soir, météo-Algérie a placé 13 wilayas du nord du pays en vigilance orange. Il s’agit des wilayas d’El Taref, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaia, Chlef, Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdès, Bouira et Tizi-Ouzou.

Les quantités de pluie annoncées oscilleront entre 20 et 40 mm, et ce, jusqu’à l’après-midi de ce dimanche, vers 15 h 00, précise la même source.

D’autres wilayas du pays sont également placées en vigilance jaune pluie : Sétif, Mila, Constantine, Guelma pour le nord du pays et Adrar, Béni Abbès et Béchar pour le sud.

Pour ce qui est des quantités attendues pour ces régions, Météo Algérie indique qu’elles varieront entre 30 et 50 mm. La validité du bulletin devra s’étaler de dimanche à 03 h 00 au lundi à 03 h 00.

Températures et météo marine

Dans sa carte de vigilance marine, l’Office national de météorologie a mis en alerte jaune, pour la même journée, plusieurs zones côtières et fait état de vents et vagues dangereuses. Il s’agit des côtes d’Annaba, El Kala, Skikda, Jijel, Béjaia, Azefoun et Déllys.

Les températures maximales prévues pour ce début de semaine, selon l’ONM, varient entre 13 à 19 degrés sur les régions côtières ; 12 à 20 degrés sur les régions intérieures et enfin 17 à 29 degrés sur les régions sahariennes.