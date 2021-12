Météo : pluies sur des wilayas du nord du pays

Les wilayas de l’ouest du pays seront au rendez-vous, à partir de la soirée de mercredi à jeudi, avec des pluies parfois sous forme d’orages, indique un bulletin météorologique émis par l’ONM.

Les wilayas concernées par l’alerte de niveau jaune sont Chlef, Mostaganem, Ain Témouchent, Tlemcen et Oran.

Selon la même source, les pluies affecteront l’ensemble de ces régions à partir de minuit de ce mercredi jusqu’au moins la matinée de demain jeudi. Les quantités attendues dépasseront localement les 40 mm.

Le temps sera dégagé à peu nuageux sur l’ensemble des autres régions du nord du pays. Sur les régions de l’intérieur et les hauts plateaux, météo Algérie prévoit des bancs de brume et de brouillard par endroits le matin, puis il sera dégagé à peu nuageux. Le temps sera dégagé à partiellement voilé sur les régions sahariennes.

Les températures maximales attendues pour cette même journée seront entre 16 et 19 degrés sur les régions côtières, entre 12 et 17 degrés sur les régions intérieures et de 14 à 34 degrés dans les régions sahariennes.

Retour des pluies et de la neige à partir de jeudi

Après une journée de répit sur la plupart des régions nord du pays, les intempéries devront reprendre dès demain. Les pluies et les chutes de neige seront de retour sur le nord du pays, selon les prévisions de l’Office national de météorologie.

Durant la matinée du jeudi, les pluies commenceront sur les wilayas de l’ouest du pays pour ensuite rejoindre celles du centre. Les quantités attendues dépasseront les 50 mm localement. Ces précipitations s’accentueront plus durant la soirée de jeudi à vendredi.

Pour ce qui est de la neige, les prévisions indiquent qu’elles affecteront les hauteurs dépassant les 700/800 mètres d’altitude, et ce, à partir de l’après-midi de jeudi. Les chutes de neige s’accentueront durant la matinée de vendredi.

Les régions concernées par les neiges sont les hauteurs de Blida, Bouira, Médéa, Sidi Bellabbés, Souk Ahras, Mascara, Tiaret, Béjaia, Tizi Ouzou, Sétif, Batna et Djelfa.