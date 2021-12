Météo : pluies orageuses sur 4 wilayas du Sud ce vendredi 17 décembre

Les services de l’office national de Météorologie ont annoncé le retour de la pluie à partir de ce vendredi 17 décembre sur les wilayas du Sud. En effet, Météo Algérie prévoit jusqu’à 20 mm de pluies orageuses au niveau de 4 wilayas du pays.

Il s’agit de Timimoun, Ghardaia, El Baydh et Naama qui seront au rendez-vous aujourd’hui, 17 décembre, avec des pluies orageuses dont la quantité dépassera les 20 mm, et ce, durant toute la journée de ce vendredi. En revanche, les wilayas du Nord connaîtront un climat stable caractérisé par un temps clair à partiellement nuageux sur quelques régions.

Journée ensoleillée au nord du pays

Selon les prévisions météorologiques, les régions de l’ouest connaîtront ce vendredi 17 décembre un temps clair à partiellement nuageux. Celles de l’intérieur seront caractérisé par un ciel dégagé, qui devient partiellement voilé à nuageux avec quelques éclaircies.

Quant aux régions de l’est, météo Algérie prévoit également un temps clair avec un ciel dégagé. Il y aura toutefois quelques wilayas qui vont connaitre des épisodes nuageux. À In Salah, Illizi, Djanet, In Guezzam, le soleil sera au rendez-vous, grâce à un ciel dégagé, qui deviendra nuageux à Béchar et partiellement voilé à Béni Abbes.