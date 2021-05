Météo : Pluies orageuses attendues dans plusieurs wilayas du pays

Une activité pluvio-orageuse, parfois accompagnée de chutes de grêle, affectera pulsieurs wilayas du pays, à partir de ce vendredi , indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par Météo Algérie.

Les wilayas concernées sont Jijel, Skikda, Annaba, Guelma, El Taref, et Souk Aahras, précise le bulletin placé au niveau de vigilance « Orange », et dont la validité s’étale de vendredi à 21 h 00 à samedi à 06 h 00, tandis que les quantités estimées se situeront entre 15 et 25 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 30 mm.

Les pluies, accompagnées de rafales de vent sous orage, sont également prévues à Béchar et Beni Abbes, à compter où les quantités estimées se situeront entre 15 et 25mm, ajoute la même source.