Météo : Pluies orageuses attendues dans 24 wilayas ce jeudi 3 septembre

L’Office national de la météorologie (ONM) a reconduit, ce jeudi 3 septembre, son bulletin météo spécial (BMS) de niveau 1.

Placé sous le niveau d’alerte jaune, ce suivi annonce d’importantes précipitations accompagnées d’une activité orageuse sur une large portion du territoire national.

Pluies et averses au programme

Selon les prévisions de l’Office, les précipitations impacteront directement plusieurs régions du Nord, des Hauts-Plateaux ainsi que du Sud.

La liste des wilayas concernées par ce risque de pluies comprend : Constantine, Mila, Sétif, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Biskra, Ouled Djellal, El M’Ghair, El Oued, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa, El Meniaa, Naâma, Tamanrasset, Aïn Defla et Tissemsilt.

Décrochages orageux sur le Sud et le Centre-Ouest

En parallèle, l’ONM met en garde contre des décharges orageuses localement intenses. Les wilayas ciblées par cette vigilance aux orages sont : Constantine, Mila, Sétif, Tizi Ouzou, El Oued, Touggourt, Ouargla, El M’Ghair, Adrar, Tamanrasset, Béchar, Aïn Defla, Tissemsilt et El Meniaa.

🟢 A LIRE AUSSI : « Piégé dans un puits de 80 m » : Course contre la montre à El Bayadh pour sauver un enfant de 10 ans

Les services météorologiques invitent les usagers de la route et les riverains des zones vulnérables à faire preuve de prudence face à ces dégradations successives. Les détails complets et l’évolution des cartes de vigilance restent consultables en temps réel sur le portail officiel de l’établissement (www.meteo.dz).

Incendies : La Protection civile circonscrit la quasi-totalité des foyers

Sur le front de la lutte contre les feux de forêt et de récoltes, les services de la Protection civile ont rendu public leur dernier bilan opérationnel arrêté ce jeudi. Les équipes d’intervention sont parvenues à maîtriser la quasi-totalité des départs de feu enregistrés à travers le pays.

Au cours des dernières 24 heures (jusqu’à 7h00 ce matin), pas moins de 25 incendies touchant le couvert végétal, les récoltes agricoles, les palmeraies et les bottes de foin ont été recensés.

🟢 A LIRE AUSSI : Transferts d’argent CCP – banques : Algérie Poste met en garde

La réactivité des éléments de la Protection civile a permis d’en éteindre 23. En journée, sur 9 nouveaux départs de feu signalés, 8 ont été totalement maîtrisés.

Deux foyers résiduels à Sétif et Souk Ahras

À l’heure actuelle, les efforts se concentrent sur les deux derniers foyers sous surveillance. À Sétif, l’incendie déclaré dans la forêt de Charene Biane, commune de Boutaleb, est sous contrôle.

Les équipes s’attellent à l’extinction des fumerolles et du résidu de braises pour éviter tout départ de feu. À Souk Ahras, une opération similaire de noyage des braises et de traitement des fumées est en cours à Mechta El Tabaka, dans la commune de Mechroha.