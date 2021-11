Météo : Pluies et chutes de neige à partir de vendredi prochain

Les services de Météo Algérie prévoient l’arrivée d’une nouvelle perturbation active, qui sera chargée de fortes pluies et de chutes de neige, à partir de vendredi soir sur l’ensemble des wilayas du nord du pays.

Selon les prévisions de l’Office de météorologie, le temps prévu de jeudi à vendredi sera de clair avec quelques passages nuageux bas pouvant donner quelques pluies. Pour le vendredi, le temps sera clair pendant la matinée dans les wilayas de l’est et du centre, nuageux avec quelques pluies à l’ouest.

À partir de l’après-midi de vendredi, la situation devra complètement changer suite à l’arrivée d’une perturbation active sur la Méditerranée. Cette perturbation donnera naissance à des pluies et des chutes de neige sur les hauteurs de plus de 1000 m.

Durant la journée du samedi, le temps sera nuageux, pluvieux et froid sur l’ensemble des wilayas du nord du pays, avec des chutes de neige sur des hauteurs dépassant les 900 mètres. L’épaisseur pourra atteindre entre 10 et 15 centimètres, notamment à El Bayadh, Tiaret et Nâama.

Baisse des températures sur l’intérieur du pays

Selon les mêmes prévisions, les températures vont nettement baisser pour atteindre les 6 degrés en matinée durant le vendredi et le samedi sur les wilayas intérieures. Durant l’après-midi, les températures varieront entre 2 et 8 degrés dans les mêmes régions.

Pour ce qui est des wilayas du nord, les températures attendues seront entre 12 et 20 degrés. Dans le sud du pays, les températures prévues pour cette même période seront entre 12 et 30 degrés.