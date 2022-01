Météo : pluie et vent fort sur plusieurs wilayas du nord

Après plusieurs jours de beau temps et de soleil, la pluie fait son retour sur les régions nord du pays à partir de ce mercredi. Plusieurs wilayas sont concernées selon un bulletin météo spécial (BMS) de l’Office national de météorologie.

Dans sa carte de vigilance, Météo Algérie a placé 3 wilayas en vigilance jaune « pluie ». Il s’agit des wilayas de Tizi Ouzou, Jijel et Bejaia. La validité du bulletin s’étalera de 21 h 00 jusqu’à l’aube de demain mercredi avec des quantités pouvant atteindre les 30 mm localement.

Huit autres wilayas de nord du pays sont également placées en vigilance jaune « vent violent ». Il s’agit de Boumerdès, Alger, Tipasa, Chlef, Mostaganem, Oran, Ain Témouchent et Tlemcen. La validité de l’alerte s’étalera jusqu’à 15 h 00 de ce mercredi.

Pour ce qui est de la « vigilance marine », météo Algérie a placé la quasi-totalité de la bande côtière sous vigilance orange « vent et vagues dangereuses ». Les rafales peuvent atteindre les 70 km/h, et ce, jusqu’à l’après-midi de ce mercredi à 15 h 00.

Les vagues peuvent atteindre jusqu’à 4 mètres de hauteur sur les côtes de Marsa Ben M’hidi, Ghazaouet, Béni Saf, Oran, Arzew, Mostaganem, Ténés, Bouharoune, Alger, Azefoune, Bejaia, Jijel, Déllys, Skikda, Annaba et El Kala.

Les prévisions météo pour les autres régions

Dans ses prévisions pour les autres régions, météo Algérie prévoit un ciel passagèrement nuageux avec possibilité de faibles pluies sur les hauts plateaux de l’ouest et les Aurès. Sur les régions sahariennes, excepté quelques bancs de brume locaux en début de matinée sur le sud des oasis, le ciel généralement dégagé.

Les températures maximales attendues pour ce mercredi seront entre 13 et 17 degrés sur les régions côtières, 06 à 16 degrés sur les régions intérieures et entre 13 et 27 degrés sur les régions sahariennes.