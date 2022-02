Météo : pluie et quelques flocons de neige dans plusieurs régions

Les pluies continueront à s’abattre, ce mardi 15 février, sur deux wilayas de l’est du pays, indique l’Office national de météorologie (ONM) dans un bulletin météo spécial (BMS). Des flocons de neige sont également attendus sur des wilayas de l’intérieur.

Météo Algérie a, en effet, placé les wilayas de l’est du pays ; Skikda et Jijel en vigilance jaune pluie. Les quantités de pluie attendues sont estimées plus de 25 mm localement, et ce, jusqu’au début de soirée de ce mardi aux environs de 18 h 00.

Selon les prévisions de Météo Algérie, quelques flocons de neige seront probables en début de matinée de cette même journée sur les sommets des Aurès.

Les prévisions météo pour ce mardi

Sur les régions du centre du pays, l’ONM prévoit des passages nuageux avec quelques pluies par intermittence notamment près des côtes et vers l’intérieur, s’améliorant progressivement à partir de l’après-midi.

À l’ouest, excepté quelques bancs de brume locaux en début de matinée vers l’intérieur et les hauts plateaux, le ciel sera dégagé à peu nuageux le reste de la journée, selon la même source. Sur les régions de l’est du pays, le ciel sera variable avec quelques averses de pluie près des côtes et sur l’intérieur s’améliorant en soirée.

Pour ce qui est du temps attendu sur les hauts plateaux et les Aurès, le ciel passagèrement nuageux avec quelques pluies en matinée. Sur l’ensemble des régions sahariennes, le ciel dégagé à partiellement voilé.

Les températures maximales attendues pour ce mardi seront entre 15 et 18 degrés sur les régions côtières, entre 10 et 19 degrés à l’intérieur et de 14 à 32 degrés au sud du pays.