Météo : pluie et quelques flocons de neige à l’intérieur du pays  

Des pluies accompagnées parfois de quelques chutes de neige seront au rendez-vous sur des wilayas du sud et de l’intérieur du pays, ce mardi 25 janvier 2022. Sur les autres régions, aucune vigilance particulière n’a été signalée pour cette même journée.

Dans sa carte de vigilance, Météo Algérie a placé trois wilayas du sud-ouest du pays en alerte de niveau 1 « vigilance jaune pluies et orages ». Il s’agit des wilayas de Béni Abbés, Béchar et Tindouf. Les pluies attendues seront sous forme d’averses orageuses. Météo Algérie a également fait état de formation de gelées matinales sur les reliefs de l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès.

En outre, quelques flocons de neige seront observés en cours de nuit sur les sommets des monts du nord Bécharois, indique la même source. Quelques chutes de neige seront également observées en cours de nuit sur les reliefs de l’intérieur et les hauts plateaux de l’extrême ouest dépassant 1200 mètres d’altitude.

Les prévisions pour ce mardi 25 janvier

Pour ce qui est des prévisions pour les autres régions du pays, l’Office de météorologie prévoit, pour les régions ouest du pays, un ciel souvent voilé à nuageux avec quelques pluies éparses sur la partie ouest de la zone notamment sur les hauts plateaux.

Au centre et à l’est du pays, excepté quelques bancs de brume locaux dans les vallées en début de matinée, le ciel sera généralement dégagé à peu nuageux.

Sur les régions Sahariennes, le ciel sera nuageux et froid avec quelques pluies parfois sous forme d’averses s’accentuant localement à partir de la soirée. Pour le reste des régions du sud, excepté quelques passages nuageux sur le nord Sahara et les oasis, le ciel sera ensuite dégagé à partiellement voilé.

Les températures maximales attendues pour le cours de cette journée seront, selon météo Algérie, entre 15 et 18 degrés sur les régions côtières, entre 08 et 19 degrés sur les régions intérieures et entre 10 et 27 degrés sur les régions sahariennes.