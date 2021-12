Météo : pluie et orages sur 3 wilayas du sud du pays

Des pluies parfois sous forme orageuse affecteront trois wilayas du sud du pays ce dimanche 19 décembre. Des vents affecteront également quelques zones côtières. Aucune vigilance particulière n’est signalée sur les autres régions du pays.

Météo Algérie a placé dans la carte de vigilance publiée sur son site web, trois wilayas du sud-ouest du pays en vigilance jaune « pluie et orage ». Il s’agit des wilayas de Béchar, Beni Abbes et Tindouf.

Pour ce qui est de la Météo marine, l’office de météorologie a placé plusieurs zones côtières en vigilance jaune « vague dangereuse ». Il s’agit des côtes de Bouharoun, Ténès, Mostaganem, Arzew, Oran, Beni Saf, Ghazaouet et Marsa Ben Mhidi.

Les prévisions de ce dimanche 19 décembre

Sur les autres régions du pays, aucune vigilance particulière n’a été signalée par les mêmes services. Or, le temps sera relativement froid sur les hauts plateaux des régions ouest, centre et est avec formation de gelée matinale.

À l’est et au centre du pays, hormis quelques bancs de brume en matinée notamment dans les vallées de l’intérieur, le ciel généralement dégagé durant la journée. Le temps sera dégagé à partiellement voilé sur les autres régions sahariennes.

Concernant les températures maximales attendues pour ce début de semaine, Météo Algérie prévoit entre 13 et 17 degrés sur les régions côtières, entre 10 et 13 degrés sur les régions intérieures et entre 12 et 28 degrés sur les régions sahariennes.