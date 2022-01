Météo : pluie et neige sur des wilayas de l’est du pays

Les averses de pluie et les chutes de neige devront continuer à affecter plusieurs wilayas de l’est du pays, indique un bulletin météo émis par l’ONM. Des vents seront également au rendez-vous dans des wilayas du sud du pays.

Sept wilayas de l’extrême est du pays sont placées en vigilance orange « pluie », selon la carte de vigilance de météo Algérie. Il s’agit des wilayas de Souk Ahras, Guelma, Taref, Annaba, Sétif et Constantine.

Les quantités de pluie attendues peuvent atteindre les 50 mm localement, et ce, jusqu’au début de soirée de ce samedi aux environs de 18 h 00.

Chutes de neige sur plusieurs wilayas de l’est

Des chutes de neige persisteront également sur deux wilayas de l’est du pays. Il s’agit, selon la même source, d’Oum El Bouagui et de Mila. Ces deux wilayas sont placées en vigilance orange « neige et verglas ».

Ces chutes devront affecter les reliefs dépassant les 1000 m d’altitude des wilayas citées. L’épaisseur de la neige est estimée entre 15 et 20 cm, indique encore la même source.

En outre, les wilayas concernées par la vigilance jaune « vent violent » sont Bejaïa, Jijel, Skikda au nord du pays et Adrar et Bordj Badji Mokhtar au sud du pays. La validité de l’alerte s’étalera de 09 h 00 jusqu’à 21 h 00 de ce samedi.

Pour ce qui est des températures, Météo Algérie prévoit un temps froid sur l’ensemble des régions du nord et des hauts plateaux. En effet, les températures varieront entre -2 et 2 degrés sur les régions intérieures et ne dépasseront pas les 8 degrés sur les régions côtières.

Le thermomètre devra également afficher -5 degrés durant la soirée sur les wilayas de Naama, El Bayadh, Batna et Khenchela.