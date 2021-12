Météo : persistance des chutes de neige sur plusieurs wilayas

Les chutes de neige se poursuivront tout au long de la journée de ce lundi 6 décembre sur les reliefs de l’intérieur du pays dépassant les 800 mètres d’altitude, indique un bulletin météo spéciale émis par Météo Algérie.

Selon la même source, les wilayas du Centre concernées par cette perturbation météorologie de niveau de vigilance orange sont Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Tizi Ouzou et Bouira.

Les quantités de neige qui toucheront les reliefs dépassant les 800 mètres des wilayas citées devront atteindre les 15 cm. La validité du bulletin s’étalera jusqu’à 15 h 00 de ce lundi.

Dans un autre bulletin, Météo Algérie indique que des chutes de neige devront également concerner les reliefs de plusieurs wilayas de l’est du pays dépassant les 800 mètres. Les quantités attendues sont estimées à 20 cm, et ce, jusqu’à 23 h 00 de cette même journée.

Les wilayas concernées sont Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Setif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa, souligne le communiqué de l’Office national de la météorologie.

Vents violents sur plusieurs wilayas

Des vents forts souffleront parfois en rafales sur plusieurs les wilayas du nord du pays, indique encore l’ONM. Il s’agit des wilayas de de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

La direction du vent sera Nord-Ouest et sa force à 60/80 km/h atteignant ou dépassant les 90 km/h en rafales. La validité s’étalera jusqu’à 21 h 00 de ce lundi.

D’autres wilayas de l’ouest du pays seront également au rendez-vous avec des vents violents. Il s’agit, selon la carte de vigilance de l’ONM des wilayas de Chlef, Mostaganem, Oran, Tlemcen, Ain Témouchent, Relizane, Mascara, Sidi Belabbas, Saïda, Tiaret et Djelfa.

Les températures maximales attendues pour cette journée seront entre 12 et 19 degrés sur les régions côtières, entre 05 et 18 degrés sur les régions intérieures, entre 13 et 32 degrés sur les régions sahariennes.