Météo : nouvelle vague de chaleur sur Alger et 20 autres wilayas

Le mois d’aout s’annonce particulièrement chaud en Algérie. Plusieurs wilayas vivent sous des températures très élevées et au rythme des vagues de chaleur qui se succèdent. D’ailleurs, pour aujourd’hui, le 11 aout 2021, l’office National de météorologie a annoncé une nouvelle vague de chaleur qui va toucher 21 wilayas, dont la capitale Alger.

En effet, l’office national de météorologie a annoncé pour aujourd’hui une nouvelle vague de chaleur qui va toucher 21 wilayas du territoire national. Les wilayas touchées sont Blida, Alger, Tipaza, Boumerdes, Djelfa, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Tissemssilt, Oum Lbouagui, Saida, Tiaret, Menea, El M’ghir, Biskra, Adrar, Adrar, Ain Salah, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, El Oued, Ouled Djelal, Ouergla.

De la canicule sur tout le territoire national

D’un autre côté, l’office national de météorologie a mis en garde contre des températures qui restent particulièrement élevées à l’est du pays. En effet, le mercure va dépasser les 40 degrés, et osciller entre 44 et 47 à Béjaia, Skikda, Jijel Annaba, et Taref. Ces prévisions sont valables jusqu’à 21 h, indique l’ONM.

À Ain Defla, Bouira, Medea, Bouira, Tizi Ouzou, Constantine, Guelma, Souk Ahras, M’sila et à l’est de Batna, il fera 44 degrés à l’ombre. Les températures dans ces wilayas peuvent atteindre les 47 degrés.

Il est à rappeler que la canicule et les vents qui soufflent sur les wilayas touchées par les incendies, risquent de compliquer les opérations de la protection civile qui tente, épaulée par les citoyens et par les éléments de l’ANP, de maitriser les flammes ravageuses. Il est du devoir de chaque citoyen de redoubler de vigilance.