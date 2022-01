Caractérisé par le manque de précipitations, ce mois de janvier a connu de grandes vagues de froid, notamment dans les régions intérieures du pays. Pour ce mercredi, Météo Algérie lance une alerte de grand froid et de chutes de neige sur des wilayas de l’ouest.

Dans un bulletin météo spécial, les services de l’Office national de météorologie ont annoncé des chutes de neige qui affecteront les reliefs de l’ouest atteignant ou dépassant 1.100 mètres d’altitude à partir de la matinée de ce mercredi.

Sur sa carte de vigilance, l’ONM a placé les wilayas de Naâma et le sud de Tlemcen en vigilance de niveau orange « neige et verglas ». La validité du bulletin s’étalera du mercredi 26 janvier à 06 h 00 à demain jeudi à 06 h 00, alors que l’épaisseur de la neige est estimée entre 10 et 15 cm.

La wilaya d’El Bayadh a été également placée en vigilance jaune « grand froid », selon la même source. Durant cette même journée, trois wilayas du sud-ouest du pays seront au rendez-vous avec de fortes pluies.

Il s’agit des wilayas de Béchar, Béni Abbés et Tindouf (placées en vigilance orange « pluie ». Les quantités de pluie attendues varieront entre 20 et 30 mm, et ce, jusqu’au début de soirée de ce mercredi à 18 h 00, précise l’ONM.

Prévisions météo de ce mercredi

Météo Algérie prévoit des formations de gelée matinale sur les reliefs de l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès. Sur les régions du centre et de l’est du pays, excepté quelques bancs de brume locaux dans les vallées en début de matinée, le ciel sera dégagé à peu nuageux durant l’après-midi.

Au sud du pays, le ciel sera souvent voilé sur le nord Sahara et les oasis et dégagé à partiellement voilé sur les autres régions sahariennes.

Concernant les températures maximales attendues pour ce mercredi, Météo Algérie prévoit entre 14 et 18 degrés sur les régions côtières, entre 06 et 17 degrés sur les régions intérieures et entre 06 et 27 degrés sur les régions sahariennes.