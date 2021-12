L’ensemble des zones côtières du pays font face ces derniers jours au phénomène du vent. Cette situation devra encore persister ce mardi 28 décembre, sur plusieurs côtes, provoquant une agitation particulière de la mer.

Selon la carte de vigilance publiée sur le site web de l’Office national de météorologie, 3 wilayas de l’est sont placées en vigilance jaune « vent violent ». Il s’agit des wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et Taref.

Concernant la météo marine, Météo Algérie a placé la quasi-majorité des zones côtières sous vigilance jaune et orange « vent violent » et « vagues dangereuses ». Il s’agit des côtes d’Annaba, El Kala, Skikda, Jijel, Béjaia, Azefoune, Dellys, Alger, Bouharoun, Ténès, Mostaganem, Arzew, Oran, Béni Saf et Ghazaouat.

Les prévisions météo de ce mardi 28 décembre

Concernant les prévisions météo pour cette journée de mardi, les régions de l’ouest et du centre du pays seront au rendez-vous avec quelques bancs de brume et nuages bas notamment sur les vallées de l’intérieur et les hauts plateaux durant la matinée.

Vers l’après-midi, le temps sur ces régions sera partagé entre un ciel dégagé et peu nuageux. Dans les régions de l’est, le ciel sera voilé à localement nuageux avec quelques pluies éparses, sur l’extrême est en début de matinée, puis s’améliorant.

Sur les hauts plateaux et les Aurès excepté quelques nuages bas locaux en début de matinée, le ciel sera généralement dégagé, précise encore Météo Algérie. Sur l’ensemble des régions Sahariennes, le ciel généralement dégagé.

Pour ce qui est des températures maximales prévues ce mardi, Météo Algérie prévoit entre 10 et 22 degrés sur les régions côtières, de 14 à 22 degrés sur les régions intérieures et entre 20 et 29 degrés sur les régions sahariennes.