Météo : les prévisions pour ce dimanche 6 février

Le beau temps et les journées ensoleillées persistent encore sur l’ensemble du territoire national. Pour ce dimanche, aucune vigilance particulière ni perturbation n’ont été signalées par les services de l’Office de Météorologie.

Après le passage des brumes matinales, attendues dans les vallées et les zones côtières, le temps sera voilé sur les régions de l’est et de l’ouest et dégagé au centre du pays et dans les régions sahariennes.

Les prévisions de Météo Algérie pour ce dimanche indiquent que le temps nuageux caractériserait un grand nombre de wilayas intérieures du centre et de l’est et certaines wilayas de l’ouest.

Après la hausse des températures constatée durant le weekend, le thermomètre affichera une baisse relative ce dimanche. Sur les régions côtières, l’ONM prévoit en 13 et 17 degrés. Entre 12 et 18 degrés sont attendus à l’intérieur du pays et de 19 à 25 degrés au sud du pays.

Vagues dangereuses sur plusieurs zones côtières

Dans sa carte de vigilance marine pour ce dimanche, l’Office de météorologie place plusieurs zones côtières en vigilance jaune « vague dangereuse ».

Les zones concernées par cette alerte seront, selon la même source ; Annaba, El Kala, Skikda, Jijel, Béjaia, Azefoune, Dellys, Alger, Bouharoun, Ténès et Mostaganem.