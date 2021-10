Météo : les prévisions de ce vendredi 15 octobre 2021

L’Office National de la Météorologie a annoncé par le biais d’un communiqué rendu public sur son compte Twitter la météo ainsi que les températures prévues pour ce vendredi 15 octobre 2021.

Commençons d’abord par les régions du Nord du pays. La même source a fait état d’une atmosphère de claire à partiellement nuageuse, accompagnée de quelques nuages bas notamment sur les hauts plateaux de l’est et les Aurès, et ce, à partir de la matinée de ce vendredi.

Ce climat caractérisera également les autres régions du pays, à savoir l’Est et l’Ouest ou Météo Algérie prévoit un temps clair à partiellement voilé. Ainsi, les zones côtières et intérieures connaîtront au cours de l’après-midi quelques passages nuageux. Idem pour le Sud algérien ou un climat stable avec un temps claire sera enregistré.

Les températures prévues par l’Office National de la Météorologie

Pour ce vendredi 15 octobre, Météo Algérie a annoncé des températures relativement modérées. En effet, les zones côtières seront au rendez-vous avec des températures qui varient entre 22 à 28 degrés Celsius. Concernant, les régions intérieures, les températures maximales prévues varieront de 19 et 28 degrés.

Enfin, le Sud du pays sera caractérisé par des températures qui oscilleront entre 24 et 40 degrés Celsius, accompagné de vents et soulèvement de sable dans certaines villes. Il s’agit entre autre de Timimoun, Beni-Abbes, In-Salah et Adrar qui ont été placées en vigilance jaune. Il convient de préciser par ailleurs que Beni Saf, Dellys et Skikda ont été placées quant elles en vigilance marine.