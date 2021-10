Météo : les prévisions de ce samedi 30 octobre

Dans ses prévisions pour ce samedi 30 octobre, Météo Algérie a fait état d’un climat stable sur la majorité des régions du pays. Le temps sera relativement froid durant la matinée de ce samedi avec l’apparition de plusieurs foyers nuageux.

Durant la matinée de ce 30 octobre, la température maximale ne dépassera 20 degrés sur les régions côtières et intérieures. Il fera notamment 14 degrés dans la capitale, 16 degrés à Oran et 8 degrés à Sétif. Au sud Algériens, les températures oscilleront entre 15 et 25 degrés. Le ciel sera partiellement voilé sur la plupart des régions du Sud.

Les températures attendues durant l’après-midi

L’après-midi de ce samedi 30 octobre, sera caractérisé par une hausse légère des températures. 23 degrés seront enregistrés dans la capitale Alger, Mascara ainsi que Relizane, 24 degrés à Oran et Mostaganem, 21 degrés à Annaba et 19 degrés à Constantine.

Quant au Sud algérien notamment à Tamanrasset, le mercure ne dépassera pas les 28 degrés. Un climat ensoleillé dominera le Sahara à partir de l’après-midi. À l’extrême Sud notamment à Bordj Badji Mokhtar et Ain Guezzam, la température maximale pourra atteindre jusqu’à 39 degrés.

Les prévisions Marine

Selon Météo Algérie, la mer sera généralement calme, peu agitée en fonction des rafales dont la vitesse prévue oscille entre 15 et 30 km/h, et ce, au niveau des zones côtières de l’extrême ouest algérien notamment Marsa ben M’hidi (Port-Say).

Pour ce qui est des prévisions marines dans la capitale Alger, la hauteur des vagues est en moyenne de 0.3m et au maximum de 0.3m, avec une fréquence d’une vague toutes les 4.7 secondes. La température de l’eau de la mer à Alger est au maximum de 22 degrés, le temps sera de ce fait ensoleillé à partiellement nuageux durant la journée de ce samedi 29 octobre.