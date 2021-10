Météo : les prévisions de ce samedi 16 octobre 2021

Tout comme la journée d’hier vendredi 15 octobre, la majorité des wilayas du pays notamment celles du Nord et du Sud connaitront un temps stable ce samedi 16 octobre. Météo Algérie prévoit une légère hausse de la température dans les zones côtières, intérieures ainsi que celle de l’Ouest, et ce, à partir de l’après-midi.

Durant la matinée de ce samedi, le temps sera cependant assez froid dans la majorité des régions avec une baisse considérable de la chaleur. En effet, une température de 14 degrés sera enregistré dans certaines villes à l’instar de Boumerdes, Alger, Skikda, Tipaza, Annaba, Bejaia. L’ouest sera quant lui au rendez-vous avec une température de 15 degrés notamment à Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane, Tiaret.

Le temps sera encore plus froid à Djelfa, El Bayadh, Naama, Saida, Sétif, Constantine, Tébessa, Batna et Khenchla qui seront caractérisé par des températures oscillant entre 8 et 9 degrés. Ainsi Ghardai, Biskra, El Oued, M’sila connaîtront des températures qui varieront entre 17 et 20 degrés.

Les températures durant l’après-midi

Cependant, ces températures vont relativement augmenter durant l’après midi de ce samedi 16 octobre. Le temps sera clair à partiellement voilé accompagné de quelques passages nuageux. Les températures maximales atteindront 26 degrés à Alger, 28 degrés à Mascara, 22 degrés à Djelfa et El Bayadh, 21 degrés à Sétif et Constantine, 24 a Annaba, et 29 degrés à Ghardaid.

Les villes du Sud tels que Ain Salah, Beni Abbas, Tindouf et Adrar seront marqué par une température maximale atteignant les 30 degrés. Malgré cette augmentation relative durant l’après midi, une atmosphère claire à partiellement nuageuse, accompagnée de quelques nuages bas règnera ce samedi 16 octobre.

Enfin, la météo marine a fait état d’une mère assez calme, avec des vents faibles dont la vitesse ne dépassera pas 5 km/h, et ce, de l’extrême nord-est jusqu’à l’extrême nord-ouest à savoir Marsa ben M’hidi