Météo : les prévisions de ce mercredi 29 septembre 2021

Les services de l’Office national de météorologie ont indiqué, ce mercredi 29 septembre 2021, que la plupart des régions du pays seront au rendez-vous avec un temps clair, hormis quelques passages nuageux sans grands effets.

Dans ses prévisions pour cette journée de mercredi, Météo Algérie a fait état de quelques passages de nuages bas accompagnés localement de brouillard sur les régions côtières et intérieures au cours de la matinée.

Le temps deviendra plus clair progressivement au fil de la même journée. Vers l’après-midi, des nuages ​​devraient se former sur les hauts plateaux ainsi que la région des Aurès. Ils seront accompagnés de quelques passages orageux isolés en fin de journée.

Quant aux régions du sud du pays, le temps sera clair, avec des quelques formations de nuages ​​ à partir de midi sur le sud-ouest du pays vers le nord du Sahara et les zones des oasis.

Les températures maximales prévues pour cette même journée seront entre 26 et 32 degrés sur les zones côtières, entre 28 et 35 degrés dans les régions intérieures du pays et de 32 à 43 degrés dans les wilayas du sud, précise encore la même source.