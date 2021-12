Météo : les prévisions de ce mercredi 22 décembre

Les prévisions météo de ce mercredi 22 décembre font état d’un temps généralement dégagé et ensoleillé sur l’ensemble du territoire national. Cependant, une nouvelle perturbation est attendue à compter de demain jeudi sur plusieurs régions.

Les régions du nord du pays seront au rendez-vous ce mercredi avec un temps ensoleillé. Excepté quelques bancs de brume et/ou brouillard avec nuages bas locaux en début de matinée près des côtes et dans les vallées, le ciel généralement dégagé à partiellement voilé, indique météo Algérie.

À l’ouest du pays, le temps sera progressivement nuageux en fin de soirée. Sur les régions intérieures et les hauts plateaux, le temps sera relativement froid, notamment vers l’est et les Aurès. Des formations de gelée sont également attendues durant la matinée.

Sur les régions Sahariennes, le ciel sera souvent voilé à nuageux sur le Sahara central avec quelques pluies par endroits. Sur la région de Béchar et de l’extrême sud vers le Hoggar et le Tassili, le ciel sera partiellement voilé. Il sera généralement dégagé sur les autres régions sahariennes.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour cette même journée, Météo Algérie prévoit entre 16 et 20 degrés sur les régions côtières, entre 14 et 20 degrés sur les régions intérieures et entre 16 et 27 degrés sur les régions sahariennes.

Nouvelle perturbation à partir de jeudi

Les régions de l’ouest des pays devront connaître, à compter de demain, l’arrivée d’une nouvelle perturbation. Les pluies seront également de retour sur le nord du pays à partir du début de la semaine prochaine, indiquent les services de l’ONM.

Des pluies orageuses affecteront à partir de la soirée du jeudi sur plusieurs régions de l’ouest du pays, notamment sur les hauts plateaux. Les quantités attendues sont estimées entre 20 et 30 mm localement.

Les autres régions du nord du pays seront également au rendez-vous du dimanche au lundi avec des chutes de pluie pouvant atteindre les 50 mm localement.