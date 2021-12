Météo : les prévisions de ce dimanche 12 décembre

Après plusieurs jours de perturbations, caractérisés par une forte activité pluviométrique et des chutes de neige, les services de Météo Algérie prévoient le retour du beau temps sur presque l’ensemble du territoire national.

Dans ses prévisions qui devront s’étaler du dimanche au mercredi prochain, l’ONM prévoit un temps plutôt stable sur l’ensemble des wilayas du pays, notamment celles du Nord. Cette situation est due à une pression atmosphérique élevée sur le nord de la Méditerranée.

Ainsi, après dissipation du brouillard matinal et quelques nuages ​​inférieurs, le temps sera clair durant cette journée de dimanche, précise la même source. Or, le temps sera toujours froid à cause des chutes de neige enregistrée hier sur les hauteurs des régions intérieures du pays.

Températures et météo marine

Pour ce qui est des températures attendues pour cette même journée, Météo Algérie prévoit en -4 et 0 degrés sur les wilayas de l’intérieur du pays et le nord du Sahara et 8 degrés sur les wilayas côtières.

Durant l’après-midi, les températures seront entre 10 et 18 degrés sur les régions intérieures, entre 12 et 22 degrés sur les wilayas côtières et de 22 à 30 degrés sur les régions sud du pays, souligne la même source.

Quant à la météo marine, la mer restera agitée en raison de vents forts pouvant dépasser les 60 km sur les côtes est du pays, où les vagues dépasseront les 4 mètres de hauteur. Sur les régions côtières du centre et de l’ouest du pays, la mer sera moins agitée.