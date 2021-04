Météo : Les pluies se poursuivent sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, continueront d’affecter plusieurs wilayas du pays jusqu’à dimanche, indique l’Office national de la météorologie (ONM) dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Les wilayas concernées sont: Skikda, Annaba, Guelma, El-Tarf, Jijel et Souk-Ahras.où la validité du BMS s’étalera jusqu’à dimanche à 15h00 avec des quantités de pluies estimées entre 30 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, précise la même source.

De la neige et des routes fermées

La neige a recouvert les hauteurs de la wilaya de Batna, entravant la circulation automobile sur certains axes routiers, a-t-on constaté.

Les cimes des montagnes entourant la capitale des Aurès ont été recouvertes d’une couche de poudreuse suite aux chutes de neige enregistrées dans la région dans la nuit de vendredi jusqu’aux premières heures de la journée de samedi.

Les automobilistes ont trouvé de grandes difficultés à circuler, la neige ayant recouvert certains axes routiers montagneux, dont le tronçon de la RN 87 traversant la commune de Theniet El Abed entre Batna et Biskra, précisément sur les hauteurs de Theniet R’sass ainsi que sur les hauteurs de la commune de Tazoult et Theniet Ain tine (1.805 mètres d’altitude) sur la RN 31 vers Arris.

Selon la cellule de communication de la direction de la Protection civile, l’unité secondaire de la daïra de Menaâ a mis en place un dispositif de sécurité durant les premières heures de la journée du samedi pour faciliter le trafic sur les hauteurs de Theniet R’sass dans la commune de Theniet El Abed.