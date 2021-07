Météo : la vague de chaleur persiste

Dans le sud comme dans le nord du pays, les températures continuent de battre des records, et ne semblent pas vouloir baisser de sitôt. Dans les wilayas du sud, la vague de chaleur continue de sévir, et de maintenir le thermomètre dans le rouge. En ce qui concerne le nord, les températures prévues pour aujourd’hui pourraient facilement dépasser les 40 degrés.

En effet, le Centre national des prévisions météorologiques a indiqué, dans un Bulletin Météorologique Spécial Canicule, que la vague de chaleur pourrait atteindre aujourd’hui 49 degrés, et allait persister sur plusieurs wilayas de l’extrême sud du pays, mais aussi dans les wilayas situées au centre du Sahara et dans la zone des oasis.

En outre, et dans les wilayas de l’intérieur du pays, le Centre national des prévisions météorologiques dans le même bulletin Météorologique, indique que les températures vont osciller entre les 37 et les 43 degrés. Au nord, la même source a annoncé que les températures vont varier, aujourd’hui le 05 juillet 2021, entre 31 et 39 degrés.

Il est à rappeler que l’Algérie enregistre depuis le début de la saison estivale, des vagues de chaleur consécutives qui font que certaines zones du pays ont enregistré des températures extrêmes dépassant largement les 50 degrés à l’ombre.