Météo : la chaleur caniculaire persiste dans plusieurs wilayas du pays

Les températures maximales exceptionnelles atteignant localement les 48 degrés Celsius toucheront lundi après-midi certaines wilayas du pays, a annoncé l’Office national de la météorologie (ONM) dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Dans son alerte de premier niveau, un bulletin spécial pour les services de l’Office national de la météorologie a mis en garde contre une vague de chaleur dans chacun des wilayas: Relizane, Chlef et Ain Defla, avec des températures dépassant les 44 degrés sous l’ombre.

D’autres wilayas concernées par cette chaleur caniculairedont Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, avec des températures dépassant 40 c, mais pouvant dépasser localement les 44 c/46 c sur le Sud des wilayas à partir de ce lundi jusqu’au mardi à 21 h 00 au moins.

Les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Mascara, Relizane et Chlef sont, elles aussi, touchées par cette canicule, avec des températures atteignant ou dépassant les 44 c et ce mardi à 12h00.