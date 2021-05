Météo : la canicule persistera sur plusieurs wilayas du pays

La canicule continuera d’affecter les wilayas plusieurs wilayas du sud du pays jusqu’à mercredi, indique un bulletin météorologique spécial canicule émis par l’Office national de la météorologie (ONM).

L’Office national de la météorologie a annoncé aujourd’hui mardi dans un bulletin météorologique qu’une vague de chaleur affectera plusieurs wilayas du Sud du pays.

Les wilayas concernées sont : Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Salah et In Guezzam,.

Ces quatre wilayas sont placées au niveau de vigilance orange, avec des températures prévues qui atteindront ou dépasseront localement 48C, et ce, précise le bulletin dont la validité s’étend 06h00 du matin à 21h00.