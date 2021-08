Météo : la canicule et les orages persistent dans plusieurs wilayas  

Les services météorologiques ont annoncé dans le bulletin météorologique de ce vendredi 6 août 201, la poursuite de la canicule et des orages dans de nombreuses wilayas.

Bien que les prévisions météorologiques pour vendredi ont prévu un temps clair dans la plupart des régions avec des températures élevées, la canicule persiste dans les wilayas du sud.

En effet, selon les services météorologiques, les wilayas concernées par la forte vague de chaleur sont : El-Oued, Touggourt, Ghardaïa, Ouargla, El Menia, Timimoun, Ain Saleh, Adrar, Beni Abbés, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar. Tandis que les wilayas de Tamanrasset et In Guezzam seront traversés par des orages.

Fortes chaleurs et violents orages

Selon les services météorologiques, les régions du nord connaîtront une atmosphère claire en général, après le dégagement des nuages inférieurs locaux qui caractérisent les côtes au cours de la matinée.

Dans les régions du sud, le temps sera partiellement nuageux le long de la bande frontalière algéro-malienne et dans l’extrême sud vers le Hoggar, avec la formation de cellules orageuses au cours de l’après-midi entraînant des averses de pluie.

Quant aux températures attendues, elles oscilleront entre 31 à 39 degrés dans les zones côtières, entre 37 et 43 degrés à l’intérieur du pays, et entre 38 et 48 degrés dans les régions du sud.