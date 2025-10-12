Météo instable en Algérie : alerte pluies orageuses dans plusieurs wilayas ce dimanche 12 octobre

En ce début de semaine, la météo s’annonce encore instable avec la persistance de pluies orageuses sur plusieurs régions du pays. Cette tendance météorologique confirme l’installation progressive de la saison automnale qui marque la transition entre l’été et l’hiver.

D’après le dernier bulletin de Météo Algérie, la journée de ce dimanche 12 octobre sera marquée par un ciel globalement couvert sur l’ensemble des régions nord. Les nuages s’intensifieront progressivement dans l’après-midi et la soirée, notamment sur les régions intérieures du Centre et de l’Est. Ces formations nuageuses s’accompagneront de pluies et d’orages locaux, avant de gagner, dans la nuit, les zones côtières.

Dans le Sud, le ciel restera dégagé sur le Nord Sahara, les régions de l’Ouest et l’extrême Sud du pays. Cependant, le bulletin météo du jour prévoit la formation de foyers orageux sur le Sahara central et la région du Hoggar-Tassili, où des averses locales sont à prévoir.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus dans ces régions

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont également émis un bulletin d’alerte annonçant des pluies orageuses localement abondantes dans plusieurs wilayas. Ces précipitations toucheront notamment Alger, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Guelma, In-Salah, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Illizi, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, Aïn-Defla, Médéa, Naâma, Blida et Béchar.

Par ailleurs, il est à noter que cette perturbation du temps s’accompagne d’une baisse des températures et d’un renforcement du vent sur plusieurs régions, spécialement le long des cotes, traduisant pleinement l’arrivée du climat automnal sur le territoire national. Les autorités recommandent aux citoyens de rester vigilants aux fortes pluies, aux orages soudains et aux rafales de vent. Il est donc important de suivre régulièrement les bulletins d’alerte de l’ONM.

Réduction des risques de catastrophes : l’Algérie rejoint le Groupe de travail du G20

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, représente l’Algérie aux travaux du Groupe de travail sur la réduction des risques de catastrophes du G20, dont les travaux ont débuté ce dimanche au Cap, en Afrique du Sud.

Aux côtés du ministre, l’ambassadeur d’Algérie en Afrique du Sud, Ali Achoui, prend également part à cette rencontre internationale, qui se poursuivra jusqu’au 13 octobre 2025 sous le thème : « Résilience pour tous : renforcer la réduction des risques de catastrophes à travers la solidarité, l’égalité et la durabilité ».

Cette participation marque une première historique pour l’Algérie, invitée à prendre part aux travaux de ce groupe de haut niveau. L’événement réunit plusieurs pays membres du G20, ainsi que des organisations régionales et internationales, dans le but de renforcer la coopération mondiale face aux risques naturels et technologiques.

Avant la réunion ministérielle, des sessions techniques d’experts se sont tenues du 8 au 11 octobre, avec la contribution du délégué national aux risques majeurs, Hamid Afra. Ces échanges ont permis de partager des expériences et d’examiner des stratégies communes pour anticiper et atténuer les impacts des catastrophes naturelles dans un contexte mondial de plus en plus vulnérable.