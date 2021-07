Météo : forte canicule sur plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie a mis en garde aujourd’hui, le 20 juillet 2020, contre une vague de chaleur qui persistera sur plusieurs wilayas du sud du pays. Le mercure risque d’atteindre, dans ces régions du Sahara, les 48 degrés. Sur wilayas du nord du pays, des températures élevées sont attendues pendant ce premier jour de l’Aïd El Kébir.

En effet, et selon les prévisions communiquées par l’Office national de la météorologie, plusieurs wilayas du sud du pays vont enregistrer aujourd’hui des températures très élevées qui pourraient atteindre les 48 degrés à l’ombre, et ce, jusqu’à 21 heures. Il s’agit, toujours selon la même source, des wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Adrar et Tindouf.

En ce qui concerne le nord du pays, les températures seront « saisonnières ». Les services de l’Office national de la météorologie affirment que les wilayas du nord vont connaitre des températures qui varieront entre 30 et 40 degrés lors de ce premier jour de Aïd Al Adha.

Adrar ville la plus chaude du monde

Selon le magazine Eldorado Weather, la wilaya d’Adrar a enregistré pendant la journée d’hier un record de température. Avec 49.5 degrés, Adrar a été la ville la plus chaude du monde lors de la journée d’hier, précise la même source.

Adrar est loin d’être une exception, plusieurs wilayas du sud du pays indiquent pendant cette saison estivale des températures très élevées alors que le début de cet été a été catastrophique dans plusieurs régions du nord ou des incendies ont ravagé des centaines d’hectares de forets.