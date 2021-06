Météo : forte canicule prévue sur plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie a annoncé dimanche dans un bulletin météorologique que la vague de chaleur qui affecte plusieurs wilayas du Sud du pays, persistera aujourd’hui dimanche

La vague de chaleur persiste sur le Sud du pays où le thermomètre peut dépasser les 48 durant les prochaines 24 heures, selon un BMS émis dimanche par l’Office national de météorologie.

Avec un niveau de vigilance « Orange », ce bulletin météo est en cours de validité ce dimanche au niveau des wilayas de : Adrar, Ouargla, El Oued, El Meghir, Menia, Bordj Badji Mokhtar, Timimoun, Touggourt et Ain Saleh, précise le bulletin .

Ce bulletin sera valable à partir ce dimanche à 09h 00 jusqu’à lundi à 12h00.

Précautions à prendre pour faire face aux fortes chaleurs

Les populations vulnérables, constituées des enfants en bas âge, des personnes âgées et des malades chroniques, doivent prendre certaines précautions pour éviter de fâcheuses conséquences de ces chaleurs.

Il est recommandé aux citoyens de fermer les volets et les rideaux des façades des logements exposées au soleil, de maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, d’éviter de sortir aux heures les plus chaudes, de le faire, en cas de besoin impératif, tôt le matin ou tard le soir, de mettre des vêtements légers et amples et de rester à l’ombre et à l’abri d’une exposition prolongée au soleil.

Il est préconisé, aussi, de prendre, dans la mesure du possible, plusieurs douches par jour, de boire suffisamment d’eau et d’éviter les boissons très sucrées ou à forte teneur en caféine, ainsi que les activités extérieures (sports, jardinage, bricolage, etc.).