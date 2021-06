Météo : forte canicule annoncé sur plusieurs wilayas

L’Office national de la météorologie a annoncé dimanche dans un bulletin météorologique qu’une vague de chaleur affecte plusieurs wilayas du pays.

Avec un niveau de vigilance « Orange », ce bulletin météo est en cours de validité ce dimanche au niveau des wilayas d’Adrar, El Meghir, In Salah, Tougourt, Ouargla, et El Oued,précise le bulletin .

La validité de ce BMS s’étend de neuf heures du matin à 21 h du soir.

Recommandations

Avec l’arrivée d’une masse d’air chaud, il est nécessaire de ne pas s’exposer au soleil en particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants, et à fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil et les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la fraicheur.

Il faut impérativement provoquer des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure, à se rafraichir régulièrement en prenant des douches ou à l’aide d’un brumisateur, ou mouiller son corps et se ventiler.Il s’agit aussi d’éviter les endroits confinés et baisser ou éteindre les lumières électriques ainsi que d’éviter de se déplacer pendant cette période, sauf en cas de nécessité.

La nécessité se déplacer tôt le matin ou tard le soir, en particulier dans les wilayas intérieures, à rester à l’ombre dans la mesure du possible et à ne pas s’exposer en plein soleil.