Météo extrême : pluies diluviennes, chutes de neige et rafales de vent frappent l’Algérie ce 21 janvier

Le pays continue de subir un épisode météorologique exceptionnel, marqué par des pluies diluviennes, des chutes de neige et des vents puissants. Selon l’Office national de météorologie (ONM), certains cumuls de précipitations atteignent 80 à 120 mm localement. Les régions côtières redoutent même les effets du cyclone Harry qui frappe actuellement la Méditerranée et qui a causé d’important dégats en Tunisie.

Ce mercredi 21 janvier, des pluies orageuses, parfois accompagnées de grêle, affecteront plusieurs wilayas. L’ONM a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau orange pour prévenir les populations et les autorités locales. Les wilayas les plus touchées par ces pluies intenses comprennent Mostaganem, Chlef, Tipaza, Relizane, Tiaret (nord), Aïn Defla, Tissemsilt, Médéa et Blida, où les cumuls varieront entre 80 et 100 mm, pouvant atteindre ou dépasser 120 mm dans certaines zones. La validité de ce BMS s’étend jusqu’à midi aujourd’hui.

D’autres wilayas subiront également des précipitations persistantes, notamment Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, M’sila, Djelfa, Laghouat (nord), Saïda et Mascara, avec des cumuls compris entre 30 et 50 mm et des pointes locales pouvant dépasser 60 mm. La même situation touchera aussi Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif (nord), Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa et Batna, avec des précipitations estimées entre 30 et 50 mm, dépassant localement 60 mm sur les wilayas côtières, jusqu’à 18h ce soir.

Alerte météo en Algérie : chutes de neige persistantes ce mercredi !

Les reliefs dépassant 1000 mètres d’altitude connaiteront des chutes de neige, selon le même BMS. Les wilayas de Tissemsilt, Tiaret, Naâma, El Bayadh (nord), Laghouat (nord) et Djelfa (nord) enregistreront des épaisseurs de neige comprises entre 10 et 20 cm, jusqu’à mercredi à midi. Pour les reliefs supérieurs à 1200 mètres, notamment dans Batna, Khenchela et Tébessa, la neige atteindra entre 5 et 10 cm, validant une vigilance orange jusqu’à mercredi midi.

Par ailleurs, des vents forts, parfois en rafales, souffleront sur plusieurs wilayas, avec des vitesses allant de 60 à 70 km/h et atteignant parfois 90 km/h. Ces rafales affecteront les wilayas de Béchar (nord), Naâma, El Bayadh, Laghouat et Djelfa, tandis que des vents similaires sont attendus dans Ouled Djellal, M’sila (sud) et Tiaret, pouvant dépasser localement 80 km/h.

Face à cette situation, les autorités appellent les citoyens à la prudence, à limiter les déplacements non essentiels et à suivre régulièrement les bulletins météorologiques de Météo Algérie. Les services de protection civile restent mobilisés pour intervenir rapidement en cas d’urgence liée à ces intempéries exceptionnelles.