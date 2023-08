Conditions météo extrêmes, noyades, disparitions : les plages algériennes sous haute surveillance

Les dernières 48 heures ont été marquées par des conditions météorologiques extrêmes le long du littoral algérien. Des vagues déchaînées, atteignant les 5 mètres de hauteur par endroit, ainsi que de fortes rafales et une baisse de la température de l’eau, ont conduit plusieurs plages à hisser le drapeau rouge, symbole d’une baignade interdite.

Malgré les avertissements lancés par les autorités locales et les responsables des plages, certains baigneurs intrépides ont choisi de braver les éléments et se sont jetés imprudemment dans les eaux agitées. Les conséquences de cette imprudence n’ont pas tardé à se faire sentir, avec des scènes d’effroi et de panique dans plusieurs plages.

Le drapeau rouge hissé sur une grande partie des plages algériennes

La mer peut être imprévisible et dangereuse. Vents violents, forte houle et vagues géantes, tels ont été les phénomènes constatés au niveau des plages algériennes ces dernières 48 h. Ces conditions météo rendant la baignade dangereuse pour les estivants, mais aussi pour les sauveteurs, ont induit au hissage du drapeau rouge sur de nombreuses plages du littoral algérien.

Malgré les avertissements des autorités, certains baigneurs téméraires se sont quand même jetés à l’eau, bravant le danger. Les services de la protection civile ont été mobilisés pour secourir les baigneurs en détresse dans des opérations de sauvetage périlleuses.

À Ain-Témouchent, les équipes de secours ont dû affronter des vagues tumultueuses pour extraire un groupe de 10 personnes piégées dans l’eau.

Malheureusement, malgré les efforts déployés, plusieurs cas de noyade et de disparition en mer ont été signalés, plongeant les familles des victimes dans le deuil.

Des conditions météorologiques extrêmes

Les services météorologiques ont souligné que ces conditions extrêmes étaient liées à des phénomènes atmosphériques exceptionnels, probablement dus à une tempête en mer. Ils continuent de suivre de près l’évolution de la situation et appellent le public à la plus grande vigilance.

Face à cette situation dramatique, les autorités locales ont renforcé leur présence sur les plages, multipliant les annonces de sécurité et la surveillance accrue pour dissuader les baigneurs de s’aventurer dans les eaux déchainées.

L’APOCE appelle à la prudence

En réponse à la négligence des estivants, l’APOCE (Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement) lance un appel pressant à la prudence et au respect des consignes de sécurité sur les plages algériennes.

Face aux conditions météorologiques extrêmes et aux vagues déchaînées, il est crucial que les baigneurs fassent preuve de responsabilité. En évitant de s’aventurer dans l’eau lorsque le drapeau rouge est hissé, ils préservent leur propre sécurité ainsi que celle des sauveteurs qui risquent leur vie pour les secourir.

