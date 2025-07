Météo : entre canicule, pluies orageuses et vents violents, un temps instable attendu ce 8 juillet

Ce mardi 8 juillet 2025, une météo particulièrement contrastée marquera le temps en Algérie. Alors que de fortes chaleurs persistent dans plusieurs régions du pays, d’autres wilayas se préparent à affronter des orages, des pluies parfois abondantes et des vents violents, notamment sur les régions côtières.

Dans son dernier bulletin, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce une journée marquée par une vague de chaleur intense, accompagnée d’instabilités atmosphériques sur une large partie du territoire. Un scénario météo typique des premiers pics estivaux, où le pays se retrouve tiraillé entre l’air brûlant du sud et l’humidité orageuse du nord.

Les températures grimpent de nouveau sur les Hauts Plateaux du centre, la bande frontalière algéro-malienne, le Sahara central, les oasis, ainsi que dans la région de Tindouf. Les services de Météo Algérie placent en vigilance jaune « canicule » plusieurs wilayas, appelant à la prudence face aux fortes chaleurs attendues.

Les régions concernées par cette alerte sont : Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah, Ouargla, Touggourt et El M’Ghair. Dans ces régions, le mercure devrait atteindre des niveaux particulièrement élevés.

Alerte météo en Algérie : des pluies, des orages et des vents attendus dans ces régions

En parallèle, des averses orageuses devraient affecter plusieurs wilayas de l’intérieur et du sud. L’ONM place en vigilance jaune les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Des orages localement intenses pourraient également affecter les wilayas de Laghouat, Béjaïa, Jijel, Batna, Mila, Constantine, Guelma, Djanet, Djelfa, Béchar, M’Sila, Bouira, Khenchela ainsi que dans les régions déjà citées.

Vigilance sur les côtes : attention vents forts et mer agitée !

La situation météorologique reste aussi tendue sur le littoral. De puissantes rafales de vent toucheront les côtes des wilayas de Mostaganem, Tenès, Bouharoun, Alger et Dellys, rendant les conditions maritimes dangereuses pour les pêcheurs et les plaisanciers.

La mer sera d’ailleurs particulièrement agitée dans certaines wilayas côtières. De fortes vagues sont à prévoir sur les côtes d’Oran, Arzew, Mostaganem, Tenès, Bouharoun, Alger, Dellys, Azeffoun, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala.

Cette journée du 8 juillet s’annonce donc mouvementée sur le plan météorologique. Météo Algérie appelle les citoyens à la vigilance, en particulier dans les zones exposées à la canicule ou aux intempéries. Boire beaucoup d’eau, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, sécuriser les biens sensibles au vent ou à la pluie, autant de réflexes utiles pour traverser cette journée en toute sécurité.