Météo en Algérien : quelles sont les prévisions d’aujourd’hui ?

Les services météorologiques ont annoncé les prévisions pour aujourd’hui, samedi, prévoyant des précipitations dans les régions est et centrale du pays. Selon ces prévisions, les régions du nord connaîtront un ciel partiellement nuageux, tandis que le temps sera ensoleillé jusqu’à pluvieux dans les régions est et centrale en après-midi.

Les températures devraient osciller entre 21 et 23 degrés Celsius sur les côtes, et entre 17 et 23 degrés Celsius à l’intérieur des terres. Par ailleurs, les vents pourraient atteindre jusqu’à 60 km/h.

Pour les régions du sud du pays, le ciel sera alors ensoleillé, avec des températures variant entre 24 et 36 degrés Celsius. Les vents dans cette région pourraient souffler jusqu’à 50 km/h.

Ces informations météorologiques sont alors essentielles pour permettre aux citoyens de planifier leurs activités du jour et de prendre les précautions nécessaires en fonction des conditions climatiques prévues.

Sècheresse en Algérie : l’un des défis liés à l’eau

Lors d’une réunion de la Commission du logement, de l’équipement, de l’irrigation et de l’aménagement urbain de l’Assemblée populaire nationale, le directeur général de l’Agence nationale des barrages et des transferts, a souligné l’importance vitale accordée par les autorités algériennes à la garantie des conditions de sécurité alimentaire et hydrique durables.

Il a donc mis en avant l’engagement de l’Agence à garantir l’accès de tous les citoyens à l’eau potable en optimisant les ressources disponibles et en améliorant les infrastructures de distribution et de consommation d’eau. Il a également exposé les différentes missions de l’Agence, notamment la production et la fourniture d’eau, ainsi que la gestion et l’entretien des infrastructures hydrauliques.

Par ailleurs, il a présenté les réalisations de l’Agence, y compris les projets en cours de réalisation, tels que la construction de barrages et les projets de transfert d’eau. Il a également abordé les défis auxquels l’Agence est confrontée, notamment la sécheresse, les inondations et les besoins croissants en eau pour l’agriculture et la consommation domestique.

Les députés ont exprimé leurs préoccupations concernant les études prospectives, les mesures préventives et les plans futurs pour faire face à ces défis. Ils ont proposé diverses solutions, telles que l’utilisation efficace des ressources en eau disponibles, la mise en place de barrages supplémentaires et la modernisation des infrastructures hydrauliques pour répondre aux besoins croissants de la population.