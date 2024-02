Météo en Algérie : vents violents dans plusieurs régions

Aujourd’hui même, le passage de diverses perturbation météorologique en Algérie va entraîner un changement notable dans les conditions climatiques à travers le pays.

Une alerte météorologique a été émise pour plusieurs wilayas d’Algérie, annonçant des vents violents susceptibles de provoquer des perturbations dans ces régions. Les wilayas concernées sont M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Batna, Oum el Bouaghi, Guelma, Souk Ahras, Khenchela, Tébessa et Biskra. Ces vents, estimés entre 60 et 70 km/h, souffleront du Sud-Ouest et sont prévus du vendredi 09 février 2024 à 12h00 au samedi 10 février 2024 à 03h00.

De plus, une autre alerte a été émise pour le nord de Tindouf, Beni Abbes, Béchar, El Bayadh, Naama, Laghouat, Ghardaïa, Djelfa, Tiaret et Saida. Ces régions devraient également faire face à des vents violents de Sud-Ouest, avec une vitesse estimée entre 60 et 70 km/h. Cette alerte est valide le vendredi 09 février 2024 de 09h00 à 21h00.

Quelles sont les conditions météorologiques prévues aujourd’hui ?

Dans les régions de l’Ouest et du Centre, le ciel deviendra alors progressivement nuageux dans la matinée, avec des averses attendues en fin de matinée. Ces précipitations s’intensifieront au fil de la journée pour toucher également les régions centrales à partir de midi. Des pluies localisées, parfois intenses, sont prévues dans ces régions pendant la nuit, accompagnées de grêle et d’orage.

Quant aux régions de l’Est, un ciel voilé prévaudra en matinée, puis se couvrira progressivement dans l’après-midi. Des averses, parfois soutenues, sont attendues en fin de journée, particulièrement sur les hauts plateaux et la région des Aurès. Ces averses pourraient également s’accompagner d’orages locaux pendant la nuit.

Les régions du Sud-Ouest, du Nord du Sahara et des oasis connaîtront des conditions météorologiques changeantes, avec un ciel généralement couvert. Des averses locales sont à prévoir, principalement pendant la nuit. En revanche, les autres régions du Sud bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement nuageux.