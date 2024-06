Météo en Algérie : vague de chaleur attendue dans plusieurs régions

Pour ce vendredi 28 juin 2024, l’Office national de la météorologie met en garde contre plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes.

Une vague de chaleur intense frappera plusieurs régions du pays, avec des températures atteignant jusqu’à 45 degrés Celsius dans les wilayas de Médéa, Djelfa, M’Sila, Bouira, Béjaïa, Mila, Constantine, Batna, Souk Ahras, Tébessa et Khenchela. Les wilayas de El Oued, Touggourt et El M’Ghair connaîtront des températures encore plus élevées, atteignant les 49 degrés Celsius.

Ces conditions extrêmes présentent des risques significatifs pour la santé publique, notamment des coups de chaleur et une déshydratation sévère.

En parallèle, des orages accompagnés de vents forts sont attendus dans plusieurs régions. Les wilayas de Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Sétif, Bordj Bou Arreridj, M’Sila, Djelfa, Bouira, Médéa, Aïn Defla, Tizi Ouzou, Boumerdès et Tamanrasset seront touchées par des pluies orageuses. Boumerdès et Alger subiront des vents forts, tandis que des tempêtes de sable sont prévues à El Bayadh, Béchar, Beni Abbès et Tindouf.

Ces phénomènes météorologiques pourraient entraîner des perturbations significatives, notamment des coupures de courant, des difficultés de circulation et des dommages matériels.

Vent de sable dans plusieurs wilayas

Aujourd’hui, les habitants des régions concernées doivent se préparer à des conditions météorologiques éprouvantes. En plus des températures caniculaires, des vents forts et des tempêtes de sable compliqueront la situation dans plusieurs zones.

Les wilayas de Boumerdès, Aïn Defla, Chlef, Relizane, In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar sont particulièrement mises en garde contre une vague de chaleur intense. Il est essentiel de limiter les activités extérieures, de rester hydraté et de chercher des endroits frais pour éviter les effets néfastes de la chaleur extrême.

Les autorités appellent à la prudence et conseillent de suivre les mises à jour météorologiques régulières pour rester informé de l’évolution des conditions. Les habitants des régions touchées par les vents forts et les tempêtes de sable doivent sécuriser leurs biens et éviter de se déplacer sauf en cas de nécessité.