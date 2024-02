Météo en Algérie : une alerte vent violent lancée dans cette wilaya

Aujourd’hui, l’ONM a émis une alerte météo de niveau 01 avec vigilance jaune, signalant des vents violents à Ain Salah. Il est crucial de rester attentif face à cette situation.

De plus, l’Office National de la Météorologie (ONM) a publié les prévisions aujourd’hui. La journée sera marquée par des conditions ensoleillées et la présence de brouillard sur les régions côtières.

Selon les services météorologiques, les régions du nord du pays connaîtront un temps ensoleillé, tandis que des bancs de brouillard épais se formeront sur les zones côtières et les environs littoraux pendant la matinée.

Entre 16 et 19 degrés Celsius sont prévus pour les régions côtières, tandis que les températures intérieures oscilleront entre 13 et 19 degrés Celsius. La vitesse du vent atteindra jusqu’à 30 km/h dans le nord du pays.

Quant aux régions du sud, elles bénéficieront d’un ciel ensoleillé avec des températures variant entre 16 et 28 degrés Celsius. La vitesse du vent pourrait atteindre 40 km/h dans le sud du pays.

Quelles sont les températures prévues en Algérie ?

En termes de variations thermiques, les températures maximales prévues pour aujourd’hui offrent une diversité de climats. À Blida, une journée avec un thermomètre marqué à 19°C offre des conditions relativement douces.

À Tizi Ouzou, avec 22°C, la région bénéficiera d’une atmosphère plus chaleureuse. Bordj Bou Arreridj, avec 20°C, et Setif, avec 20°C également, connaîtront des températures légèrement plus fraîches. Tindouf, à 19°C, In Guezzam, à 20°C, Djanet, à 18°C, et El Meniaa, également à 18°C, profiteront d’une journée modérément agréable.

Alger connaîtra des conditions avec 21°C, Bouira à 24°C, Chlef à 22°C, Annaba à 21°C, Ouargla à 22°C, Tlemcen à 21°C, et In Salah à 21°C. Ces variations climatiques créent une diversité de conditions météorologiques à travers le pays, demandant une adaptation aux précautions nécessaires.