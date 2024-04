Météo en Algérie : tempête de sable dans plusieurs régions

Ce samedi, l’Office National de la Météorologie (ONM) rapporte des conditions météorologiques variées à travers le pays, avec des phénomènes allant de tempêtes de sable dans le sud à des averses orageuses dans l’ouest, tandis que le reste du territoire bénéficiera d’un temps ensoleillé.

L’ONM a émis un avertissement concernant de puissants vents pouvant atteindre 50 km/h qui affecteront principalement les wilayas du sud, notamment Ouargla, Timimoun, Naâma, Adrar, et Béchar. Ces vents sont susceptibles de provoquer des tempêtes de sable et des tourbillons qui peuvent réduire significativement la visibilité et perturber les activités quotidiennes et le trafic routier. Les résidents de ces régions sont conseillés de prendre des précautions supplémentaires, en évitant les déplacements non essentiels et en sécurisant les objets susceptibles d’être emportés par le vent.

Pluies et températures à travers le p

ays

À l’opposé des turbulences du sud, les régions occidentales de l’Algérie verront des chutes de pluies orageuses. Ces précipitations pourraient être bénéfiques pour l’agriculture mais nécessitent une vigilance accrue en raison du risque de flash floods. Pendant ce temps, le centre, l’est et le sud du pays jouiront d’une journée majoritairement ensoleillée.

Les températures varieront largement selon les zones : elles oscilleront entre 18 et 21 degrés Celsius sur les côtes, tandis que l’intérieur des terres connaîtra des températures de 19 à 25 degrés. Les régions du sud expérimenteront des conditions bien plus chaudes, avec des maxima pouvant atteindre 40 degrés, ce qui accentue le risque d’incidents liés à la chaleur.

Ces prévisions détaillées mettent en lumière la diversité climatique de l’Algérie et soulignent l’importance de la préparation et de la prudence dans un pays où le temps peut changer rapidement et avec peu de préavis.